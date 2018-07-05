Из красноярской колонии сбежал четвертый заключенный за неделю

КРАСНОЯРСК, 5 июл — РИА Новости. Четвертый заключенный за неделю сбежал из красноярской колонии, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Красноярскому краю.

"Сотрудники ГУФСИН России по Красноярскому краю разыскивают осужденного колонии-поселения. Четвертого июля в КП-33 ОИК-38 (город Минусинск) во время дневной проверки обнаружено отсутствие Бородулина Максима Викторовича, 1988 года рождения, осужденного по части 2 статьи 161 (грабеж), части 2 статьи 162 (разбой) УК РФ к шести годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. За информацию о беглеце обещают вознаграждение.

Ранее сообщалось, что из ИК-16 поселка Миндерла в Красноярском крае 30 июня сбежали трое заключенных. Двое беглецов осуждены за угон на пять лет, один — на четыре года за кражу.