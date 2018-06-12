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Происшествия

После гибели на Волге 11 человек задержали владельца лодочной станции‍

Сюжет:
Крушение катамарана в Волгограде (35)
23:4112.06.2018
(обновлено: 00:46 13.06.2018)
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Волгоградской областиПоднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018
© Фото : ГУ МЧС РФ по Волгоградской области

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Владелец лодочной станции, откуда отправился на Волгу катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек, задержан, сообщили РИА Новости в южном следственном управлении на транспорте СК России.

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018
© Фото : ГУ МЧС РФ по Волгоградской области
В Волгограде прогулка на катамаране закончилась гибелью 11 человек

Как считают в Следственном комитете, 47-летний гендиректор ООО "Пристань" не попытался помешать выходу катамарана в акваторию реки.

Трагедия на Волге

Маломерное судно вместимостью 12 человек, на борту которого 16 человек, столкнулось с буксиром вечером в понедельник на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от берега.

Как заявили в Росморречфлоте, теплоход шел строго по фарватеру и не мог маневрировать. Жертвами трагедии стали 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц". По предварительным данным, владелец катамарана, управлявший им, был пьян. Именно его действия, как считает следствие, привели к трагедии.

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Происшествия
Комментарии
6 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
cbgoldman
А кто должен был следить за безопасностью на воде? Это как гаеров заменить директорами автостоянок. Как он вам выход не разрешит? С обрезом в руках?
00:06
13.06.2018
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Сергей Мануковcbgoldman
cbgoldman, довольно странное решение об задержании ...вполне возможно " капитан " судна был трезв тогда как владелец должен был не выпускать или должен был с каждым садится и смотреть что б не пили ?

пс. тут назначить виновным хозяина корыта который пьяный вышел на реку и дело закрыть .
00:35
13.06.2018
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