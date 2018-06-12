После гибели на Волге 11 человек задержали владельца лодочной станции‍

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Владелец лодочной станции, откуда отправился на Волгу катамаран, при столкновении которого с баржей погибли 11 человек, задержан, сообщили РИА Новости в южном следственном управлении на транспорте СК России.

Как считают в Следственном комитете, 47-летний гендиректор ООО "Пристань" не попытался помешать выходу катамарана в акваторию реки.

Трагедия на Волге

Маломерное судно вместимостью 12 человек, на борту которого 16 человек, столкнулось с буксиром вечером в понедельник на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от берега.

Как заявили в Росморречфлоте, теплоход шел строго по фарватеру и не мог маневрировать. Жертвами трагедии стали 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц". По предварительным данным, владелец катамарана, управлявший им, был пьян. Именно его действия, как считает следствие, привели к трагедии.