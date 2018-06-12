Завершено опознание всех погибших в ЧП с катамараном на Волге

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Эксперты завершили опознание 11 погибших при столкновении катамарана с сухогрузом в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Опознание всех 11 тел завершено", — сказал собеседник агентства, не раскрыв информацию об их личностях. Он добавил, что в настоящее время назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, ведутся допросы потерпевших и свидетелей.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.