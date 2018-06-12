МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Решается вопрос задержания владельца лодочной станции в Волгограде, не предпринявшего никаких действий по предотвращению инцидента с катамараном, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время следователи Южного следственного управления на транспорте СК России продолжают работать на месте происшествия. Кроме того, решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию реки Волги", — сказала она.