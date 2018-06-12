Владелец потерпевшего крушение катамарана в Волгограде был пьян

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

Поднятие катамарана, потерпевшего крушение в Волгограде, на сушу. 12 июня 2018

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владелец катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге, был пьян, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который и управлял им, привели к трагедии", — добавила она.

Эту информацию подтвердил руководитель Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслав Барканов.

"У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения — с 2,5 начинается сильная степень алкогольного опьянения", — сказал он.

В СК также отметили, что владелец катамарана полностью проигнорировал световые и звуковые сигналы, которые подавал экипаж баржи.

Ранее пресс-служба Ространснадзора сообщила, что затонувший прогулочный катамаран не имел лицензии для перевозки пассажиров, а на борту не было спасательных жилетов.

Трагедия на Волге

Вечером в понедельник на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в километре от береговой линии столкнулись катамаран и буксир.

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход шел строго по фарватеру и возможности для маневра у него не было.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом, 11 из них погибли.

СК возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".

На месте трагедии продолжают работать следователи.