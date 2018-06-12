В Совфеде прокомментировали ЧП с катамараном под Волгоградом

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Нужно провести проверку условий хранения и использования всех пассажирских судов на предмет безопасности перевозок, а также профпригодность экипажей, необходимые нормы уже прописаны в законодательстве, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Совета Федерации по экономполитике Валерий Васильев.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.

По мнению Васильева, "региональная власть действует достаточно квалифицированно". "Конечно, необходимо провести проверки условий хранения и использования всех судов на предмет соответствия действующему законодательству и в первую очередь тех из них, на которых оказываются туристические и транспортные услуги", — сказал сенатор.

Правомерно проверить техническое состояние судов, квалификацию и профпригодность экипажей, отметил политик. "Это на всех видах транспорта должно быть безусловной мерой. И все необходимые законодательные акты на этот счет давно приняты, просто их следует четко выполнять", — подчеркнул он.

"К сожалению, в Волгограде среди 11 погибших значатся люди, которые по долгу службы прекрасно знали обо всех требованиях, предусмотренных законом, и очень жаль, что они пренебрегли ими и подвергли себя и своих близких смертельной опасности", — отметил сенатор.

Васильев подчеркнул, что, по данным СМИ, экипаж катамарана нарушил все имеющиеся правила: двигался без навигационных огней, перпендикулярно судовому ходу, пересекая реку от одного берега к другому. На борту катамарана отсутствовали спасательные жилеты.

"Нам всем необходимо думать о своей собственной безопасности. Халатное отношение к самому себе часто приводит к непоправимым последствиям", — сказал Васильев.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и еще раз подчеркнул необходимость четкого исполнения законов, "тогда и таких нелепых трагических случаев будет гораздо меньше".