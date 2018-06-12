На месте ЧП с катамараном в Волгограде завершились поисковые работы

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области объявил о завершении поисково-спасательных работ на месте ЧП с катамараном, сообщает администрация региона.
Также, по данным ведомства, Бочаров поручил службам провести проверки эксплуатации транспортных и туристических судов на предмет соответствия закону.
"Особое внимание уделить техническому состоянию, хранению судов, а также квалификации и профессиональной пригодности экипажей", — уточняет в сообщении администрация.
Соответствующим службам провести дополнительный инструктаж и занятия с экипажами по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.
Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.