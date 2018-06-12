На месте ЧП с катамараном в Волгограде завершились поисковые работы

Спасательная операция на месте крушения катамарана Елань-12 в Центральном районе Волгограда. 12 июня 2018

Спасательная операция на месте крушения катамарана Елань-12 в Центральном районе Волгограда. 12 июня 2018

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области объявил о завершении поисково-спасательных работ на месте ЧП с катамараном, сообщает администрация региона.

"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба. Принято решение о прекращении поисково-спасательных работ", — сообщает администрация региона.

Также, по данным ведомства, Бочаров поручил службам провести проверки эксплуатации транспортных и туристических судов на предмет соответствия закону.

"Особое внимание уделить техническому состоянию, хранению судов, а также квалификации и профессиональной пригодности экипажей", — уточняет в сообщении администрация.

Соответствующим службам провести дополнительный инструктаж и занятия с экипажами по действиям в чрезвычайных ситуациях на воде.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате 11 человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.