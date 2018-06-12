Катамаран, потерпевший крушение в Волгограде, подняли на сушу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Катамаран, который частично затонул после столкновения с сухогрузом в Волгограде, подняли на берег, розлива нефтепродуктов нет, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС России.

"Поврежденный катамаран подняли из воды на сушу при помощи автокрана", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что розлива нефтепродуктов не произошло. Обследовать катамаран будут следователи.

Вечером в понедельник на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились 16 человек. В результате одиннадцать человек погибли, в том числе несовершеннолетний, пять человек были спасены. Возбуждено уголовное дело.