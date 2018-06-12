Число погибших при ЧП с катамараном под Волгоградом выросло до 11

Крушение катамарана Елань-12 в в Центральном районе Волгограда. 12 июня 2018

Крушение катамарана Елань-12 в в Центральном районе Волгограда. 12 июня 2018

ВОЛГОГРАД, 12 июн — РИА Новости. Тело последней пассажирки катамарана, погибшей в ЧП на Волге близ Волгограда, подняли из воды, поисково-спасательные работы завершены, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"Только что закончилась поисково-спасательные работы. Поднято из воды тело последней пассажирки катамарана. Число погибших при ЧП — 11 человек", — отметили в ведомстве.

Как отметил собеседник агентства, с родственниками погибших общаются медики и психологи.