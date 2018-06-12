Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с катамараном в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Трое пострадавших в столкновении катамарана с баржей в Волгограде, которые находятся в больнице, сейчас в стабильном состоянии, сообщили РИА Новости в больнице №25.

В понедельник вечером на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились не менее 16 человек. Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС, при столкновении катамарана и сухогруза погибли десять человек, пять были спасены, трое из них госпитализированы. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.

"Поступившие этой ночью трое человек – мужчина и две женщины – с переохлаждением и ушибами сейчас находятся в стабильном состоянии. Их состояние оценивается как удовлетворительное", — сказали в больнице.