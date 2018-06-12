В Волгограде идет опознание погибших в ЧП с водными судами

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Идет опознание пассажиров, погибших в столкновении катамарана с баржей в Волгограде, сообщили РИА Новости в МЧС.

Вечером в понедельник на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились не менее 16 человек. По данным регионального МЧС, погибли 10 человек, пять пострадали, судьба одного человека неизвестна. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.

"Идет опознание людей, погибших при столкновении катамарана и баржи", — сообщили агентству в ведомстве.