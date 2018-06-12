В Волгограде почти полторы тысячи человек участвуют в спасательных работах

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Группа из 1,4 тысячи человек задействована в поисково-спасательных работах на месте столкновения баржи и катамарана в Волгограде, сообщается на сайте областной администрации.

"Штаб ликвидации происшествия работает в круглосуточном режиме, ведутся поиски… общая группировка задействованных в поисково-спасательных работах 1,4 тысячи человек — сотрудники МЧС, МВД, Росгвардии, представители органов власти", — приводятся на сайте слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

По данным администрации, в настоящее время поисковые работы продолжаются, задействованы плавательные средства, на каждых 100 метрах береговой линии расставлены посты сотрудников МВД и Росгвардии.

Накануне вечером на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились не менее 16 человек. Как сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС, при столкновении катамарана и сухогруза погибли десять человек, пять были спасены, трое из них госпитализированы. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.