В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего в ЧП с водными судами

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Третий пострадавший в результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в больнице № 25.

Ранее сообщалось о госпитализации двух человек.

"Мужчина 38 лет поступил в больницу после происшествия на Волге. Его состояние удовлетворительное, он проходит обследование", — сообщили в больнице № 25.

Накануне вечером на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились не менее 16 человек. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, жертвами столкновения катамарана и сухогруза в Волгограде стали девять человек. По данным представителя регионального главка МЧС РФ, пять человек были спасены. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.