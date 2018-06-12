Число погибших при столкновении судов в Волгограде достигло десяти человек

ВОЛГОГРАД, 12 июня – РИА Новости. В результате столкновения катамарана и баржи в Волгограде, по последним данным, погибли десять человек, сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

В ведомстве добавили, что пострадали пять человек, судьба одного неизвестна.

Инцидент произошел на Волге возле острова Голодный рядом с Волгоградом, в одном километре от береговой линии — столкнулись катамаран и буксир в составе двух барж, катамаран перевернулся.

Как сообщили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, и возможности для маневра у него не было.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек, все они граждане России. При столкновении люди оказались за бортом.

Трое мужчин и две женщины, пострадавшие при столкновении, находятся в больнице. По оценкам медиков, их состояние удовлетворительное.

В спасательной операции участвуют 12 плавсредств. На берегу развернули оперативный штаб, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

На месте происшествия работают следователи. Устанавливается собственник катамарана и организатор поездки. Ряд СМИ сообщает, что владельцем судна был ранее судимый бывший глава Калачевского района Дмитрий Хахалев, он же управлял плавсредством. Официального подтверждения этой информации нет.