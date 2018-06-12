На катамаране, столкнувшемся в Волгограде, были только граждане России

ВОЛГОГРАД, 12 июня – РИА Новости. Пассажиры катамарана, который столкнулся с баржей в Волгограде, граждане России, сообщили РИА Новости в администрации региона.

"Все, кто был на катамаране в момент столкновения с сухогрузом, являются гражданами России", — говорится в сообщении.

Накануне вечером на реке Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. На борту пассажирского судна находились не менее 16 человек. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, жертвами столкновения катамарана и сухогруза в Волгограде стали девять человек. По данным представителя регионального главка МЧС РФ, пять человек были спасены. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела.