В Волгограде госпитализировали двух пострадавших после столкновения судов

ВОЛГОГРАД, 12 июн — РИА Новости. Двое пострадавших при столкновении катамарана и баржи в Волгограде доставлены в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25, сообщили РИА Новости в областной администрации.

"Два человека доставлены в 25 больницу города", — сообщил собеседник агентства.

В городской больнице скорой медицинской помощи № 25 РИА Новости сообщили, что после столкновения катамарана и баржи к ним доставлены две женщины с переохлаждением.

"Две женщины – 33-х и 39-ти лет с Волги доставлены в больницу. Они проходят обследование", — сообщили агентству в БСМП № 25.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что девять человек погибли при столкновении частного катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. По данным следователей, на борту катамарана, столкнувшегося с баржей в районе грузового порта Волгограда, находились 16 человек.