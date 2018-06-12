ВОЛГОГРАД, 12 июн — РИА Новости. Жертвами столкновения на Волге катамарана и сухогруза стали девять человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным местных властей, все пассажиры катамарана — граждане России.
Как отметили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, возможности для маневра у него не было.
Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).
На месте происшествия работают следователи. Устанавливается собственник судна и организатор поездки.
В спасательной операции участвуют 12 плавсредств. На берегу развернули оперативный штаб, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.