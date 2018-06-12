Число жертв столкновения судов на Волге выросло до девяти, сообщил источник

Вид на Волгу у Волгограда. Архивное фото

Вид на Волгу у Волгограда. Архивное фото

ВОЛГОГРАД, 12 июн — РИА Новости. Жертвами столкновения на Волге катамарана и сухогруза стали девять человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Всего на борту 12-местного катамарана находились 16 человек. При столкновении люди оказались за бортом. Пятерых удалось спасти, судьба остальных остается неизвестной.

По данным местных властей, все пассажиры катамарана — граждане России.

Как отметили в Росморречфлоте, теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, возможности для маневра у него не было.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

На месте происшествия работают следователи. Устанавливается собственник судна и организатор поездки.

В спасательной операции участвуют 12 плавсредств. На берегу развернули оперативный штаб, который возглавил губернатор Андрей Бочаров.