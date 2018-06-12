В Волгограде буксируют к берегу столкнувшийся с баржей катамаран

ВОЛГОГРАД, 12 июн – РИА Новости. Катамаран, столкнувшийся с баржей в Волгограде, буксируют к берегу, сообщили в РИА Новости в Росморречфлоте.

В зоне ЧП на Волге в Волгограде, по данным Росморречфлота, продолжается спасательная операция — катамаран, столкнувшийся с баржей, буксируют к берегу.

"Там находятся 12 плавсредств, которые участвуют в спасательной операции. Катамаран, который перевернулся после столкновения с баржебуксирным составом – теплоход и два сухогруза. Теплоход шел строго по фарватеру, у него не было возможности для маневра", — сообщили агентству в Росморречфлоте.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что пять человек погибли при столкновении частного катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела. По данным следователей, на борту катамарана, столкнувшегося с баржей в районе грузового порта Волгограда, находились 16 человек.