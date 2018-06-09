Под Петербургом локализовали пожар в торговом центре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Пожар в торговом центре "Меньшиков холл" в городе Ломоносов локализован, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.

Ранее сообщалось, что сообщение о пожаре поступило в 16.40 мск. При проведении кровельных работ в двухэтажном здание произошло возгорание битума и изоляционного материала на площади 100 квадратных метров, затем площадь пожара возросла до 800 квадратных метров. Происходило горение обстановки на втором этаже и обрешетка кровли.

"В 19.08 локализация, отказ №3. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС также сообщили, что до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений торговый центр самостоятельно покинули 50 посетителей и работников центра, никто из них не пострадал.

В настоящее время на месте продолжаются работы по полной ликвидации пламени, проливке и разборке сгоревших конструкций. Всего к работам по тушению привлечены 146 человек, 32 единиц техники. "Для подачи стволов на тушение спасателям пришлось прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов, а также осуществлять забор воды из расположенной неподалеку реки", — отмечают в ведомстве.

Торгово-развлекательный комплекс "Меншиков Холл" расположен на улице Кронштадтская, дом 1 в городе Ломоносов. Общая площадь комплекса — более 4 тысяч квадратных метров, здесь находятся магазины, кафе и компании из сферы услуг.