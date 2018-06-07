Пожарная тревога прервала работу конференции КПРФ

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Работу конференции КПРФ, где проходит обсуждение кандидатуры на пост мэра Москвы, прервала пожарная сигнализация, сообщил РИА Новости секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"В ходе конференции КПРФ в Центральном доме литераторов… заработала автоматическая пожарная сигнализация. От присутствующих делегатов потребовали срочно покинуть здание. Через 10 минут выяснилось, что это был сбой автоматики", — сказал РИА Новости Обухов.

Политик отметил, что сейчас конференция КПРФ продолжает работу.

"Предстоит обсудить и выдвинуть кандидата КПРФ на пост мэра Москвы", — добавил он.