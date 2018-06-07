Суд арестовал главного "безопасника" МВД Дагестана по делу о взятке

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Пренсненский суд Москвы заключил под стражу начальника собственной безопасности МВД по Дагестану полковника Магомеда Хизриева по делу о "покупке" высокого поста в полиции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Хизриева меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 августа ", — огласила решение судья Елена Абрамова.

Срок предварительного следствия по делу продлен до 23 августа.

Хизриев воспринял решение спокойно и заявил, что обжалует это решение суда. "Обжаловать буду. Меня подставили, подставили красиво", — сказал обвиняемый.

Следователь мотивируя свое ходатайство, заявил, что Хизриев может скрыться, воспрепятствовать предварительному расследованию, а также скрыть деньги, добытые преступным путем.

Сам Хизриев заявил, что в отношении него была проведена провокация.

"Я сообщал и в ФСБ, и в СК, что в отношении меня готовятся провокации. Тут говорят про суммы в 2 и 6 миллионов, я такие деньги даже заработать не мог", — сказал фигурант.

Он также добавил, что после пережитых покушений с 2006 года находится под госохраной. "Лучше умереть в бою, чем устраивать этот цирк", — заявил Хизриев.

Как ранее сообщили РИА Новости в СК РФ, по делу, помимо Хизриева, проходят пять его предполагаемых сообщников из гражданских. В зависимости от роли они подозреваются в подкупе должностного лица и посредничестве.