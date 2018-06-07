СК взял на контроль дело об обмане дольщиков, которые пожаловались Путину

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Центральный аппарат СК России взял на контроль дело об обмане липецких дольщиков, которые пожаловались президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Путин в ходе прямой линии пообещал отреагировать на просьбы о помощи обманутых дольщиков из Липецка и Владивостока.

В ходе прямой линии ведущий зачитал просьбы к президенту от жителей страны. В одном из них житель Липецка Евгений Зайцев рассказал, что в микрорайоне "Европейский" 1,5 тысячи человек заключили договоры долевого участия с Су-5, однако дом до сих пор достроен не был.

"Уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве домов в Липецке, дольщики которых обратились на прямую линию с президентом России, взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с августа 2014 по сентябрь 2017 года руководство АО "Эксстроймаш" похитило деньги у 900 участников долевого строительства. Согласно договорным обязательствам, их дома должны были сдать в эксплуатацию еще в 2017 году.

Отмечается, что в ходе принятых мер уже в марте сдан в эксплуатацию один из этапов жилого здания в микрорайоне "Европейский".

"В настоящее время возводятся блок-секции 1-4 здания №10 по улице Свиридова. В июле-августе текущего года строительные работы должны завершиться. После этого планируется возведение домов №8 и №9 по улицам Кривенкова, Свиридова и Минской", — рассказали в ведомстве.

Следствие продолжит работу по защите законных интересов обманутых жителей Липецка, добавляется в сообщении.