В Ленобласти при взрыве на военном полигоне пострадали два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Двое военнослужащих получили ранения ног при взрыве на военном полигоне в Ленинградской области в среду, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"Шестого июня… на военном полигоне в Ленинградской области в результате детонации неустановленного боеприпаса, находящегося в грунте, получили ранения нижних конечностей двое военнослужащих одной из воинских частей округа", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает, отметили в пресс-службе ЗВО. Командование воинской части проводит проверку после инцидента.

Как сообщили РИА Новости в администрации Кингисепского района Ленинградской области, взрыв произошел в среду на военном полигоне "Туганы".