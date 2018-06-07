В Ленобласти при взрыве на военном полигоне пострадали два человека

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Двое военнослужащих получили ранения ног при взрыве на военном полигоне в Ленинградской области в среду, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Западного военного округа.
В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, их жизни ничего не угрожает, отметили в пресс-службе ЗВО. Командование воинской части проводит проверку после инцидента.
Как сообщили РИА Новости в администрации Кингисепского района Ленинградской области, взрыв произошел в среду на военном полигоне "Туганы".