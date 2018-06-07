Главный "безопасник" МВД Дагестана отказался признать вину

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Начальник собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев заявил, что не признает себя виновным в попытке купить вышестоящую должность за шесть миллионов долларов.

"С обвинением я не согласен", — сказал Хизриеев журналистам перед заседанием суда, который, как ожидается, рассмотрит вопрос о его аресте.

По версии следствия, весной прошлого года Хизриев передал соучастникам часть ранее оговоренной взятки в два миллиона долларов. Со слов посредников, деньги предназначались "для содействия в его назначении на высокую должность в органах внутренних дел одного из субъектов РФ". Общая сумма "покупки" составляла шесть миллионов долларов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что за взятку в два миллиона долларов Хизриев пытался договориться, чтобы из его досье были удалены все компрометирующие сведения. Отмечается, что "чистое" досье ему понадобилось для того, чтобы через год претендовать на пост главы МВД республики.