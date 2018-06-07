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Происшествия

Путин поручил решить вопрос пострадавших от наводнения жителей Ставрополья

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (216)
16:2407.06.2018
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, к которому в ходе "прямой линии" повторно обратились жители Ставропольского края, чьи дома год назад пострадали от наводнения, поручил решить их проблему и отметил, что ее причина шире и лежит в несостыковке работы федеральных и местных властей; губернатор края Владимир Владимиров, со своей стороны, попросил Путина о помощи со стороны федеральных властей.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин пообещал жительнице Ставрополья решить ее проблему с аварийным жильем

В ходе "прямой линии" с Путиным 15 июня 2017 года жительница села Краснокумское Валентина Саковская сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей от паводка органы власти и МФЦ просили платить. Краевые власти проблему в поселке позже решили. В прошлом году Саковская получила сертификат и переехала в новый дом. В начале июня этого года Саковская сообщила РИА Новости, что некоторые односельчане до сих пор ждут компенсаций из федерального центра.

На "прямой линии" в четверг хозяйка одного из пострадавших домов Евгения Лаврик в прямом эфире сообщила, что 24 мая 2017 года дома пострадали от сильнейшего наводнения, вода в домах стояла около пяти дней. Из-за сильной влажности, по ее словам, в доме проваливаются полы, а в ходе просыхания появляются все новые трещины. Она сообщила, что у нее имеется акт о том, что жилье является непригодным для проживания. Она рассказала, что семью сначала включили в списки на получение жилищных сертификатов, а затем исключили из него, объяснив это тем, что дом с 2002 года находится в нежилом фонде, хотя, по ее словам, она оформила дом в собственность в 2014 году, семья исправно перечисляет коммунальные платежи.

"В целом проблема подобного рода все-таки решается, хотя и есть такие вопиющие случаи, о которых вы сейчас нам рассказали", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Итоги "прямых линий" Владимира Путина

Он отметил, что не знает, находится дом в жилом фонде или нет.

"Но если ваш дом признали аварийным в силу стихийного бедствия, то, конечно, ваша проблема должна решаться, все остальное – бюрократические отговорки и проволочки. Может быть, это связано еще с несогласованием действий между федеральными и региональными властями, включая МЧС", — пояснил президент.

Он отметил, что если тот или иной пострадавший дом не был включен в список МЧС на получение компенсаций, региональные власти должны "быстро, энергично" добиться получения семьями средств из федеральных источников.

"Я просто хочу вас заверить, что в вашем конкретном случае мы конечно поразбираемся. И я буду ждать по этому поводу доклада губернатора Ставропольского края. Но в целом эта система имеет более общий характер. Посмотрим на то, как работает, как выстроено взаимодействие между федеральными органами власти и региональными. Я хочу вас поблагодарить за то, что обратили внимание на эту проблему — я имею в виду и решение для вашей семьи. Но посмотрим, что можно и нужно усовершенствовать в целом. А по вашему конкретному случаю попросим высказаться губернатора", — сказал Путин.

По словам губернатора Ставропольского рая Владимира Владимирова, дом обратившейся на прямую линию Евгении Лаврик попал в наводнение в 2002 году, когда им еще владел ее отчим. В 2011 году он был возвращен в жилой фонд решением суда и в 2017 году вновь попал в зону наводнения.

"Сегодня документы нам возвращены по признаку выдачи ранее по данному адресу государственного жилищного сертификата (ГЖС). Я с этим немножко не согласился, обратился в МЧС в части того, чтобы данное обстоятельство не являлось причиной отказа для получения государственного жилищного сертификата", — сказал Владимиров.

Он добавил, что вместе с Лаврик сертификаты не получили 17 семей.

"Есть люди, которые добросовестно приобрели жилье, которое было ранее затоплено, но возвращено в жилищный фонд, и конечно же ваша помощь будет очень необходима, чтобы мы пробили стену неполучения ГЖС и получили для этих 17 семей государственные жилищные сертификаты", – обратился к Путину Владимиров.

"Давайте, сделайте это быстро, в соответствии с предусмотренными регламентами. Безусловно, таким семьям нужно помочь, и мы это сделаем", — ответил Путин.

После этого ответа ведущий поинтересовался, как Путин относится к вопросам, которые должны решать местные власти.

"Это не совсем так. Здесь губернатор прав: это несостыковка — я об этом сказал — между региональными властями и федеральными властями. Просто работать нужно энергично с обеих сторон", — сказал президент.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тузик Дворовый
Нет ну хорошо пристроились уже один жилищный сертификат получили теперь ещё один хотят. А другие вообще из за таких не чего не получают
16:50
07.06.2018
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