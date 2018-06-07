СК проверит жалобу Путину, что в Ярославле у скорой не было лекарств

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что онкобольная жительница Ярославской области скончалась от болевого шока из-за отсутствия необходимых обезболивающих, сообщило СУСК РФ по региону.

В четверг в ходе прямой линии с президентом было озвучено сообщение от жительницы города Ярославля Веры Куприной о том, что ее мать, являвшаяся онкобольной, скончалась от болевого шока вследствие отсутствия необходимых лекарств у бригады скорой помощи.

"По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

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