МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Дагестану, в отношении него проводится служебная проверка, сообщает во вторник МВД РФ.

Отмечается, что высокопоставленный полицейский задержан по подозрению к причастности к совершению преступления. Подробностей дела в МВД не сообщают.

"В настоящее время проводятся мероприятия по закреплению доказательственной базы. Руководством ГУСБ МВД России взято на контроль проведение служебной проверки в отношении задержанного, по результатам которой будет решаться вопрос о его дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел", — говорится в сообщении.