Жителя Петербурга будут судить за кражу кошки породы мейн-кун

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в краже с выставки кошки породы мейн-кун, предстанет перед судом, сообщает городская прокуратура.
Прокуратура Пушкинского района в настоящее время утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города. Он обвиняется по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба".
"Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал. Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.