Жителя Петербурга будут судить за кражу кошки породы мейн-кун

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга, обвиняемый в краже с выставки кошки породы мейн-кун, предстанет перед судом, сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый в апреле из выставочной палатки комплекса "Экспофорум" похитил кошку породы мейн-кун по прозвищу Евангелиста стоимостью 80 тысяч рублей. Сотрудники полиции обнаружили похищенное животное по месту жительства обвиняемого и вернули хозяину.

Прокуратура Пушкинского района в настоящее время утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города. Он обвиняется по статье "кража, совершенная с причинением значительного ущерба".

"Мужчина свою вину в совершении преступления полностью признал. Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.