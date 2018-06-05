В Цумадинском районе Дагестана отменили режим КТО

Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации около поселка Кванада Цумадинского района в Дагестане. 3 июня 2018

Сотрудник правоохранительных органов во время спецоперации около поселка Кванада Цумадинского района в Дагестане. 3 июня 2018

МАХАЧКАЛА, 5 июн — РИА Новости. Режим контртеррористической операции в Цумадинском районе Дагестана, где ликвидировали боевика, отменен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 13.00 мск режим КТО в административных границах Цумадинского района отменен", — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба НАК сообщила, что в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) убит главарь банды, оказавший вооруженное сопротивление. Боевик, обнаруженный в лесном массиве вблизи поселка Кванада Цумадинского района, отказался сложить оружие и вступил в перестрелку с бойцами спецназа ФСБ. Ответным огнем он был нейтрализован.