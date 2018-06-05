Суд оставил без движения иск компании, обвинившей Павла Дурова в плагиате

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оставил без движения иск компании-разработчика, которая обвинила основателя Telegram Павла Дурова в плагиате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Иск оставлен без движения до 5 июля", — сказала она.

За это время истцу предложено исправить недостатки в иске.

Ранее сообщалось, что компания-разработчик обратилась в один из столичных судов с иском к основателю Telegram Павлу Дурову, обвинив его в плагиате. Как было указано в иске, "команда Telegram" присвоила себе разработку программы, которая была им продемонстрирована на приватной встрече.

Стоит отметить, что иск был подан не к компании Telegram, а лично к Павлу Дурову. Истец это объясняет тем, что решения принимает именно Дуров. Истец считает, что на разработку программы его компания потратила около 800 тысяч евро, но требует он не денежной компенсации, а просит столичный суд признать авторские права на программу за истцом и обязать ответчика "прекратить нарушение этих прав".