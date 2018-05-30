Экс-главе Марий Эл предъявили новые обвинения

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову предъявили обвинение по двум эпизодам превышения должностных полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
Сейчас бывший глава региона находится в СИЗО.
Дело Леонида Маркелова
В апреле прошлого года стало известно, что против Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток по двум эпизодам. Владимир Путин освободил его от должности главы Марий Эл.
Сам Маркелов вину не признает. Он утверждает, что сделка, которую следствие считает взяткой, на самом деле — коммерческая.