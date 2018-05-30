Экс-главе Марий Эл предъявили новые обвинения

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову предъявили обвинение по двум эпизодам превышения должностных полномочий, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.

Ранее Маркелова обвиняли во взяточничестве. Также против него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении боеприпасов.

Сейчас бывший глава региона находится в СИЗО.

Дело Леонида Маркелова

В апреле прошлого года стало известно, что против Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взяток по двум эпизодам. Владимир Путин освободил его от должности главы Марий Эл.

Следователи считают, что Маркелов получил через доверенное лицо от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Сам Маркелов вину не признает. Он утверждает, что сделка, которую следствие считает взяткой, на самом деле — коммерческая.