В Петербурге задержали подозреваемого в надругательстве над школьницей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. Следственные органы в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека, который подозревается в совершении насильственных действиях сексуального характера с 15-летней школьницей, юноша задержан, сообщает городское ГСУСК РФ.

"Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый, днем 7 апреля, находясь в чердачном помещении, расположенном в одном из домов на улице Чехова, избил 15-летнюю школьницу и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — говорится в сообщении, где уточняется, что по подозрению в этом преступлении задержан молодой человек 2000 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по статье "насильственные действия сексуального характера", санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В настоящее время задержанному молодому человеку предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.