В Дербенте возбудили дело против начальника отдела по делам строительства

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации Дербента в Дагестане возбуждено уголовное дело по статье о халатности, сообщает региональное управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника отдела по делам архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Дербент", — говорится в сообщении.
Противоправные действия подозреваемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, подорвали авторитет государственных и муниципальных органов, отметили в следственном комитете.