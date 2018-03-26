Председатель сената Казахстана соболезнует в связи с трагедией в Кемерово

Пожар в торговом центре в Кемерово (51)

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. 25 марта 2018

АСТАНА, 26 мар — РИА Новости. Спикер сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате трагедии пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей, подтверждена гибель 37 человек.

"Мои соболезнования семьям погибших. Эта трагедия — напоминание о необходимости повышенной пожарной безопасности в местах массового скопления людей", — написал Токаев на своей странице в Twitter.

Он отметил, что среди погибших "много детей, число жертв растет".