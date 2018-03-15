Васильев о борьбе с коррупцией в Дагестане: "нет задачи посадить всех"

МАХАЧКАЛА, 15 мар — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что у властей региона нет задачи посадить всех чиновников в рамках борьбы с коррупцией.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Дагестан во вторник подчеркнул, что борьба с коррупцией в регионе будет продолжена, и выразил надежду на то, что новое руководство сможет наладить ситуацию в республике в короткие сроки.

"Мы хотим действовать по тому принципу, о котором нам Владимир Владимирович говорил на встрече в Махачкале. Понимаете, у нас не стоит задача всех посадить", — сказал Васильев журналистам.

В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить состояние законности в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей. Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.