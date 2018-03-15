В Петербурге трое отравившихся таблетками школьников находятся в реанимации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Пятнадцать школьников госпитализировали в связи с отравлением неизвестными таблетками в школе Санкт-Петербурга, трое из них находятся в реанимации, сообщила журналистам главный врач детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина.
"Всего было доставлено к нам 15 детей, трое из них находятся в отделении реанимации. Жизни детей ничего не угрожает, включая детей, находящихся в реанимации. Все дети получают лечение по токсикологическому стандарту. Под наблюдением они будут у нас до завтрашнего утра, а завтра решение будет приниматься по каждому ребенку индивидуально", — сказала Исанкина.
Как отметила председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева, к настоящему времени четверых детей уже забрали родители. Она рассказала, что инцидент произошел во время третьего урока в седьмом классе. "Это был урок биологии. Ученики седьмого класса обратились к учителю, что кому-то стало плохо, у кого-то закружилась голова", — сказала она, отметив, что дальнейшие действия учителя, классного руководителя и директора школы "были абсолютно правильными".