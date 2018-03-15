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Происшествия

Во "Владимирском централе" убавили громкость поп-музыки

14:4915.03.2018
(обновлено: 15:18 15.03.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской областиТюрьма Владимирский централ во Владимире. архивное фотоТюрьма Владимирский централ во Владимире. архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Сотрудники тюрьмы "Владимирский централ" убавили громкость радио в камерах по просьбе осужденного Александра Филиппова, который жаловался, что музыка подрывает его здоровье, сообщило УФСИН по Владимирской области.

Сотрудник правоохранительных органов на территории Владимирского централа. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отмечается, что в тюрьме № 2 во Владимирской области все камеры оборудованы радиодинамиками, что соответствует правилам внутреннего распорядка СИЗО. Музыкальные передачи транслируют с 06:00 до 22:00.

"По обращению осужденного в феврале громкость звучания радио в камере была уменьшена. В настоящее время жалоб и обращений от подследственных и осужденных в связи с трансляцией радиопередач не поступает", — заявили в УФСИН.

Адвокат Филиппова Михаил Овчинников рассказал РИА Новости, что его подзащитный находится во "Владимирском централе" уже около двух лет, конфликтная ситуация возникла около месяца назад.

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© РИА Новости / Илья Горбунов
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"В каждой камере были радиоточки, и осужденные включали радио самостоятельно. Месяц назад эти точки убрали, а в двери камер вмонтировали аудиоколонки, в которых с утра до вечера по радио играет поп-музыка. Выключить ее или убавить громкость из камеры нельзя", — пояснил защитник.

По его словам, после того, как Филиппов обратился в суд, по его требованию в его камере отключают музыку, однако он слышит ее у соседей, что не дает ему жить спокойно. Овчинников отметил, что его подзащитный намерен добиться того, чтобы музыку вообще выключили.

Заседание суда по этому вопросу намечено на следующую неделю.

Представитель прокуратуры Владимирской области рассказала РИА Новости, что надзорное ведомство провело проверку по жалобе осужденного, в тюрьму выезжали сотрудники прокуратуры, однако никаких нарушений они не выявили.

"Имеется перечень оборудования, который обязательно должен быть установлен в камере — в каждой камере должен быть установлен радиоприемник. Громкость звукового сопровождения регулируется по просьбам подозреваемых или обвиняемых", — пояснила собеседница агентства.

Ранее представитель Фрунзенского районного суда Владимира сообщила РИА Новости, что отбывающий срок в тюрьме "Владимирский централ" Александр Филиппов обратился в суд с требованием отключить музыку в камере, которая ухудшает его здоровье. В ответ суд обязал администрацию тюрьмы до принятия окончательного решения временно выключить музыку. При этом представитель суда отметила, что ей неизвестно, выполнила ли администрация учреждения решение суда.

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