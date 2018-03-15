ЯРОСЛАВЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Отбывающий срок в тюрьме "Владимирский централ" Александр Филиппов обратился во Фрунзенский районный суд Владимира с жалобой на громкую музыку в камере, которая ухудшает его здоровье, суд обязал администрацию тюрьмы до принятия окончательного решения временно выключить музыку, сообщила РИА Новости в четверг представитель суда.

Собеседница агентства рассказала, что в суде находится административный иск от заключенного Филиппова к учреждению "Владимирский централ".

"В иске содержатся требования о признании действий по включению музыки в камере незаконными. Обоснованы требования тем, что в камере встроены музыкальные колонки, играет громкая музыка и регулирование этого звука в камере осужденным невозможно. Он считает, что это негативно сказывается на его здоровье", — пояснила представитель суда.

Она отметила, что адвокаты Филиппова заявили требования о принятии обеспечительных мер до принятия судебного решения.

"Суд вынес определение о принятии мер предварительной защиты, в частности, запретить администрации тюрьмы включать в камере по месту содержания Филиппова музыку. Оно подлежит немедленному исполнению. Но при этом подлежит обжалованию. Пока сведений об обжаловании нет", — подчеркнула собеседница.

РИА Новости пока не располагает комментарием руководства тюрьмы.

Как сообщал владимирский портал "Зебра-ТВ", с жалобой на громкую музыку обратился бывший бизнесмен, который заявил, что из динамика на полной громкости с 6 утра до 10 вечера вещает одна из радиостанций. Адвокат Михаил Овчинников считает, что действия руководства тюрьмы можно квалифицировать как пытки, отмечает портал.