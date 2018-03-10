В Дагестане восстановили транспортное сообщение, нарушенное сходом лавины

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Сообщение, нарушенное в результате схода лавины в 6 километрах от селения Тлярта в Дагестане, полностью восстановлено, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Накануне представитель республиканского МЧС сообщил РИА Новости, что сообщение с более 50 селами в Дагестане нарушено в результате схода лавины в Тляратинском районе. Сообщалось, что пострадавших нет.

"По состоянию на 12.05 10.03.2018 года, дорога республиканского значения в 6-ти километрах от селения Тлярата расчищена. Движение восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий ЧП были были привлечены 3 человека и 1 единица техники.