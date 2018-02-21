В МДТ не было обысков и задержаний, сообщили в театре

Дело о хищениях в Театре Европы в Петербурге (5)

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Задержания и обыски в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге не проводились, сообщила пресс-служба театра в связи с новостями о задержании фигурантов дела о мошенничестве с деньгами на проектирование новой сцены.

Ранее сообщалось, что региональным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ряд фигурантов задержан. По оценке следствия, похищено больше 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование новой сцены театра.

"Поскольку иные юридические лица не были упомянуты в сообщении, то СМИ интерпретировали эту информацию таким образом, что хищения бюджетных средств выявлены в театре, задержаны должностные лица и идут обыски. В отношении указанной информации считаем необходимым разъяснение", — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее постановлением правительства РФ была утверждена федеральная целевая программа "Культура России 2012-2018 годы", в которой предусмотрено финансирование строительства новой сцены Малого драматического театра. Заказчиком строительства по договору является "Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции, реставрации".

"Каких-либо договорных отношений по проектированию здания новой сцены у театра ни с дирекцией, ни с иными лицами, участвующими в реализации данного проекта, нет. Финансирование работ по данному проекту театр не производил. Задержания, аресты и обыски в театре не проводились", — сказано в сообщении.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что расследование в Малом драматическом театре началось по инициативе министерства культуры РФ, театр в этом деле не задействован, вся ответственность полностью лежит на подрядчиках.