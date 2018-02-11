СК опубликовал видео обысков в Минсельхозе Забайкальского края

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следственный комитет в своем Telegram-канале опубликовал видео обысков в Минсельхозе Забайкальского края, которые проходят там после задержания чиновников.

Полиция в субботу задержала министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшину. Уже возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

По данным следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета выделили деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Деньги предназначались на покупку семян, кормов, техники, однако чиновники потребовали от фермеров из полученных компенсаций досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей. Из незаконно взысканных средств подозреваемые выдали заем в десять миллионов рублей другому сельхозпредприятию.

Видео длится две минуты 53 секунды. На нем запечатлен обыск кабинетов задержанных чиновников. На кадрах видно, как представители СК осматривают содержимое шкафов и проверяют, предположительно, документацию.

Ранее сообщалось, что в ходе обысков изымут и приобщат к уголовному делу документы, имеющие значение для предварительного следствия. Скоро подозреваемым предъявят обвинение. Как сообщается, в понедельник следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу обоих фигурантов.