В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства региона и его зама

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр сельского хозяйства Забайкалья и его заместитель задержаны за превышение полномочий, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя. В ходе оперативной разработки правоохранители установили, что подозреваемые превысили должностные полномочия и незаконно вмешались в деятельность сельхозпредприятий Забайкалья", — сказала Волк.

По данным следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Средства предназначались для покупки семян, кормов, техники, однако, как отмечает следствие, чиновники, превышая должностные полномочия, потребовали от фермеров из полученных компенсаций досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей.

Из незаконно взысканной суммы подозреваемые выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию, отметили в МВД.

"В отношении министра и его заместителя следственными органами возбуждено уголовное дело по "превышению должностных полномочий" и "воспрепятствованию законной предпринимательской или иной деятельности", — добавила Волк.

В ходе обысков изъята документация, изобличающая противоправные действия чиновников, отмечается в сообщении. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.