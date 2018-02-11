В Забайкалье проводят обыски после задержания чиновников

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Следователи проводят обыски в Минсельхозе Забайкальского края после задержания министра сельского хозяйства региона и его заместителя, сообщается на сайте регионального СК.

Ранее сообщалось, что полиция задержала министра сельского хозяйства региона Михаила Кузьминова и его заместителя. В отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности". По данным следствия, в 2017 году ряду сельхозпроизводителей из федерального бюджета были выделены деньги на возмещение ущерба от летней засухи. Средства предназначались на покупку семян, кормов, техники, однако, как отмечает следствие, чиновники, превышая должностные полномочия, потребовали от фермеров из полученных компенсаций досрочно погасить займы, выданные им фондом поддержки предпринимателей. Из незаконно взысканной суммы подозреваемые выдали заем в 10 миллионов рублей другому сельхозпредприятию.

"Сегодня (11 февраля) <…> несколько следственных групп проводят обыски в кабинетах экс-министра Кузьминова, Малакшиновой, в бухгалтерии и других помещениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обысков будут изъяты и приобщены к уголовному делу документы, имеющие значение для предварительного следствия. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Как сообщается, в понедельник следователи будут ходатайствовать о заключении под стражу обоих фигурантов.