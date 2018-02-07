Суд в Петербурге продлил арест бывшего вице-губернатора Оганесяна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в среду продлил до 16 мая срок ареста бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, обвиняемого по делу о мошенническом хищении более 50 миллионов рублей при строительстве арены "Санкт-Петербург", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Ранее сообщалось, что срок содержания под стражей Оганесяна продлен до 9 февраля. Оганесян признал себя виновным в хищении 50,4 миллиона рублей и ходатайствовал о досудебном соглашении о сотрудничестве со следствием. Расследование дела было передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марата Оганесяна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком до 16 мая 2018 года", — говорится в сообщении.

Обвиняемый и адвокаты просили суд избрать меру в виде домашнего ареста.

Оганесян был задержан в Москве и заключен под стражу в ноябре 2016 года. По данным СК РФ, он обвиняется в хищении в 2014 году 50,4 миллиона рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Арена "Санкт-Петербург" — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство составили около 40 миллиардов рублей, при этом изначально предполагалось потратить порядка 6,7 миллиарда рублей.