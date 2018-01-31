Суд оставил под стражей обвиняемого в теракте в петербургском "Перекрестке"

Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации взрыва в магазине Перекресток на Кондратьевском проспекте, на заседании Калининского суда Санкт-Петербурга. 31 декабря 2017

Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации взрыва в магазине Перекресток на Кондратьевском проспекте, на заседании Калининского суда Санкт-Петербурга. 31 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в среду отклонил жалобу на арест Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в теракте в магазине "Перекресток", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Самого Лукьяненко не было на заседании. По словам судьи, не заявлял соответствующее ходатайство, несмотря на то, что был извещён о заседании.

В своей жалобе мужчина просил отпустить его из СИЗО под подписку о невыезде или домашний арест. В обоснование жалобы обвиняемый указал, что имеет постоянное место жительства и работу, страдает хроническим заболеванием и вынужден ухаживать за престарелой матерью.

Лукьяненко обвиняется в организации и исполнении подрыва самодельного взрывного устройства 27 декабря в магазине "Перекресток" в Петербурге. В ходе заседания первой инстанции 31 декабря Лукьяненко не возражал против заключения под стражу и признал вину, однако позже в тот же день заявил о намерении обжаловать арест.

Как сообщала РИА Новости адвокат Лукьяненко Елена Корнилова, его подзащитному назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза. Объединенная пресс-служба городских судов ранее отмечала, что Лукьяненко не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, у него нет заболеваний, препятствующих заключению под стражу.

Изначально по факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, но 31 декабря его переквалифицировали на статью о теракте. К середине января все 18 пострадавших были выписаны из больниц Петербурга.

О мотивах Лукьяненко не сообщается.