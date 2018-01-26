Петербурженка погибла от ожогов при прорыве горячей воды в квартире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Жительница Петербурга скончалась от ожогов из-за прорыва стояка горячей воды после замены счетчиков водоснабжения, менявший их сантехник задержан, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Двадцать четвертого января в квартире одного из домов по проспекту Большевиков было обнаружено тело 62-летней местной жительницы с термическими ожогами более 90%. Установлено, что накануне в указанной квартире сантехником управляющей компании были проведены работы по замене счетчиков водоснабжения. По предварительным данным, потерпевшая получила ожоги в результате прорыва стояка горячего водоснабжения", — говорится в сообщении.

Сантехник, менявший счетчики, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.