В Госдуме допустили связь между нападениями на школы в Перми и Улан-Удэ

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

Сотрудник правоохранительных органов в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, где произошло нападение на учеников и преподавателя школы №5

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов не исключил, что напавший на школу в Улан-Удэ мог подражать школьникам, которые ранили детей в Перми.

По словам парламентария и экс-министра образования республики, зачастую СМИ представляют "такого рода информацию" как сенсацию, и дети воспринимают это как "геройский" поступок.

"В таких случаях важно не спровоцировать людей, находящихся в группе риска, на совершение подобных действий", — написал Дамдинов в Facebook.

Депутат заявил, что в произошедшем в Улан-Удэ инциденте нужно детально разбираться. Кроме того, необходимо сделать все для реабилитации пострадавших.

"Надеюсь, после Перми и Бурятии будут сделаны серьезные выводы по проблемам безопасности школ и воспитания детей", — добавил он.

Нападения в Улан-Удэ и Перми

Сегодня в столице Бурятии ученик девятого класса напал с топором на семиклассников и учителя. Пострадали семь человек, в том числе сам подросток, который пытался покончить с собой. Две девочки находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник в пермской школе два подростка набросились с ножами на детей и педагога. Пострадали более десяти человек. Подозреваемых арестовали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.