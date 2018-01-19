В Госдуме допустили связь между нападениями на школы в Перми и Улан-Удэ

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов не исключил, что напавший на школу в Улан-Удэ мог подражать школьникам, которые ранили детей в Перми.
"В таких случаях важно не спровоцировать людей, находящихся в группе риска, на совершение подобных действий", — написал Дамдинов в Facebook.
Депутат заявил, что в произошедшем в Улан-Удэ инциденте нужно детально разбираться. Кроме того, необходимо сделать все для реабилитации пострадавших.
"Надеюсь, после Перми и Бурятии будут сделаны серьезные выводы по проблемам безопасности школ и воспитания детей", — добавил он.
Нападения в Улан-Удэ и Перми
В понедельник в пермской школе два подростка набросились с ножами на детей и педагога. Пострадали более десяти человек. Подозреваемых арестовали, им предъявили обвинение в покушении на убийство.