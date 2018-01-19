Нападение на школу в Бурятии. Онлайн-репортаж

- 11:09
Как утверждает один из учеников, в школе нет охраны — возле входа "сидят только вахтерши".
- 10:57
Пострадавшую учительницу готовят к переводу из реанимации. Дети остаются на лечении в стационаре, их планируют выписать в начале следующей недели.
- 10:55
В Совфеде пообещали предложить конкретные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и в связи с ЧП вспомнили о "суицидальных группах" в соцсетях.
- 10:48
В Бурятию на помощь детям срочно вылетели специалисты мединститутов Минздрава.
- 10:30
Собеседник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что напавший на школу подросток не состоял на учете в полиции. Мальчик рос в благополучной семье.
- 10:28
- 10:26
Учительнице зашили голову, она в сознании и разговаривает, сообщил РИА Новости сын пострадавшей.
- 10:14
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Материалы переданы в главное следственное управление СК.
- 10:12
Полпред президента в СФО Сергей Меняйло предположил, что нападение совершили участники закрытой группы в Сети. Силовики выясняют, есть ли связь между сегодняшним ЧП и инцидентом в Перми.
- 10:10
По словам очевидцев, подросток ворвался в класс прямо во время урока. Другой школьник рассказал, что в его кабинет залетела горючая смесь. Всех детей вывели во двор, там они стояли около десяти минут и потом разбежались по сторонам.
Полиция проверят связь между нападениями на школы в Перми и Улан-Удэ https://t.co/ftXgg7PqOe pic.twitter.com/ATRGrs0RIv— НТВ (@ntvru) 19 января 2018 г.
- 10:03
Пятая школа в Сосновом Бору была на хорошем счету, подчеркнули в республиканском министерстве образования. Она расположена на территории военного городка и является самой удаленной.
- 09:57
Напавший действовал в одиночку
Ранее власти сообщали о трех нападавших. Сведения не подтвердились. В СК также добавили, что подросток госпитализирован с травмой ноги, которую, вероятно, он получил, выпрыгивая из окна.
- 09:54
Нападавший задержан. Это пятнадцатилетний ученик девятого класса той же школы. По слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой, он пытался покончить с собой, поэтому сейчас получает помощь в больнице.
- 09:52
- 09:50
Врачи рассказали о состоянии пострадавших
По словам собеседника РИА Новости в бурятском территориальном центре медицины катастроф, одна девочка находится в очень тяжелом состоянии - врачи оперируют ей черепно-мозговую травму.
Еще одной девочки ампутировали два пальца. Остальных обрабатывают в операционной, у всех рубленные и колотые раны.