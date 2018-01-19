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Происшествия

Нападение на школу в Бурятии. Онлайн-репортаж

Сюжет:
Нападение на школу в Улан-Удэ
09:4819.01.2018
(обновлено: 09:59 19.01.2018)
01723430
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Нападение на школу в Бурятии. Онлайн-репортаж
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  • 11:09

    Как утверждает один из учеников, в школе нет охраны — возле входа "сидят только вахтерши". 

  • 10:57

    Пострадавшую учительницу готовят к переводу из реанимации. Дети остаются на лечении в стационаре, их планируют выписать в начале следующей недели.

  • 10:55

    В Совфеде пообещали предложить конкретные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и в связи с ЧП вспомнили о "суицидальных группах" в соцсетях.

  • 10:48

    В Бурятию на помощь детям срочно вылетели специалисты мединститутов Минздрава.

  • 10:30

    Собеседник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что напавший на школу подросток не состоял на учете в полиции. Мальчик рос в благополучной семье.

  • 10:28

    Кровопролитие в школах не прекратится, пока система образования не поменяется радикальным образом, считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

    Депутаты. Архивное фото

    Депутат Госдумы прокомментировала ЧП в школах

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  • 10:26

    Учительнице зашили голову, она в сознании и разговаривает, сообщил РИА Новости сын пострадавшей.

  • 10:14

    Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Материалы переданы в главное следственное управление СК.

  • 10:12

    Полпред президента в СФО Сергей Меняйло предположил, что нападение совершили участники закрытой группы в Сети. Силовики выясняют, есть ли связь между сегодняшним ЧП и инцидентом в Перми.

  • 10:10

    По словам очевидцев, подросток ворвался в класс прямо во время урока. Другой школьник рассказал, что в его кабинет залетела горючая смесь. Всех детей вывели во двор, там они стояли около десяти минут и потом разбежались по сторонам.

  • 10:03

    Пятая школа в Сосновом Бору была на хорошем счету, подчеркнули в республиканском министерстве образования. Она расположена на территории военного городка и является самой удаленной.

    © Фото : Газета "Номер один"
  • 09:57

    Напавший действовал в одиночку

    Ранее власти сообщали о трех нападавших. Сведения не подтвердились. В СК также добавили, что подросток госпитализирован с травмой ноги, которую, вероятно, он получил, выпрыгивая из окна.

  • 09:54

    Нападавший задержан. Это пятнадцатилетний ученик девятого класса той же школы. По слова детского омбудсмена Анны Кузнецовой, он пытался покончить с собой, поэтому сейчас получает помощь в больнице.

  • 09:52
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  • 09:50

    Врачи рассказали о состоянии пострадавших

    По словам собеседника РИА Новости в бурятском территориальном центре медицины катастроф, одна девочка находится в очень тяжелом состоянии - врачи оперируют ей черепно-мозговую травму.

    Еще одной девочки ампутировали два пальца. Остальных обрабатывают в операционной, у всех рубленные и колотые раны.

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