В автошколе в Апатитах назвали загадкой инцидент с угоном БТР с полигона

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Работники автошколы ДОСААФ, откуда утром в среду 29-летний мужчина угнал многоцелевой легкий бронированный тягач и протаранил им витрину магазина, гадают, каким образом угонщик смог завести технику и похитить ее с полигона, рассказала РИА Новости замначальника школы Юлия Киселева.

Утром в среду мужчина, находящийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, угнал со стоянки автошколы ДОСААФ многоцелевой легкий бронированный тягач, прокатился на нем по лесу, после чего приехал в Апатиты к магазину и, повредив припаркованную иномарку, протаранил стеклянную витрину.

В зале, куда угонщик направился, по некоторым данным, за спиртным, его задержали сотрудники правоохранительных органов и опознали в нем человека, который 4 января угнал "КамАЗ" из автобазы Кольского научного центра РАН. При этом в автошколе ДОСААФ его не знают, работники не припомнят, чтобы он проходил у них обучение.

Житель Мурманской области угнал бронетранспортер с полигона, чтобы украсть бутылку вина из магазина. pic.twitter.com/dHsBAbOh8D — ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 10 января 2018 г.

​"Для нас загадка – как он завел тягач. Это надо уметь, это не так просто – надо знать что переключить, куда нажать", — сказала Киселева. Она пояснила, что тягач используется для обучения военно-учетной специальности. В среду его вывезли на полигон для прочистки дороги. Сам тягач в результате тарана получил значительные повреждения.

"Повреждена бортовая передача, течет антифриз, помято крыло. Наш мастер увез его, еле доехали до заправки. Мы написали заявление об угоне", — пояснила представитель автошколы.

По ее словам, ущерб школа намерена взыскивать с угонщика.