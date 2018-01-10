МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Житель города Апатиты Мурманской области въехал на угнанном бронетранспортере в стеклянную витрину магазина, повредив припаркованную рядом иномарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГИБДД.
Житель Мурманской области угнал бронетранспортер с полигона, чтобы украсть бутылку вина из магазина. pic.twitter.com/dHsBAbOh8D— ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 10 января 2018 г.
После тарана мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам, где его и задержали. Сопротивления угонщик не оказал.
Как выяснилось, 4 января его уже задерживали — тогда он угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН. По этому случаю возбуждено уголовное дело.